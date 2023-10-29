عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة 'الامتياز' في كليات التقنية العليا

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج (226) من الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز ، والامتياز مع مرتبة الشرف، دفعة "قادة اليوم للغد 2023" وذلك على مستوى فروع الكليات ال16 بمختلف إمارات الدولة، ومن مختلف البرامج والتخصصات التي تشمل الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية.

قال سعادة الدكتور فيصل العيان ، إن النوعية هي رهان القيادة ، وهذا الفكر الذي آمن بالإنسان هو ما قاد ابن الإمارات للتحدي والتميز وتحقيق الإنجازات، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الدعم المستمر واللامحدود لكليات التقنية العليا، والذي مكَنها من أداء رسالتها ودورها بنجاح ورفد سوق العمل بالكفاءات النوعية في مختلف المجالات والقادرة على المساهمة في التنمية الوطنية.

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ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023» في كليات التقنية العلياحضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»، والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي)، من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام... اقرأ أكثر ⮕

ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة 'قادة اليوم للغد 2023' بكليات التقنية العلياأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة “قادة اليوم للغد 2023” والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي) من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم... اقرأ أكثر ⮕

ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

نظمها مجلس محمد بن زايد..خالد بن زايد يشهد محاضرة: 'حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام'أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، محاضرة: 'حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام' التي نظمها 'مجلس محمد بن زايد' في إطار سلسلة محاضرات المجلس الدورية. اقرأ أكثر ⮕

خالد بن زايد يشهد محاضرة: «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام»شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، محاضرة: «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام»... اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية بلجيكا التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕