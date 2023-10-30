عبدالله بن زايد يستقبل جيمس كليفرلي ويبحثان الشراكة بين البلدين والتطورات بالمنطقة

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على غداء عمل في أبوظبي اليوم معالي جيمس كليفرلي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية. جرى خلال اللقاء، بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين كافة.

وبحث الجانبان سبل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين بشكل مكثف ومستدام وأكدا في هذا الصدد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة. وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد في المنطقة. كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي جيمس كليفرلي، مسارات التعاون والشراكة بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

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عبد الله بن زايد يستقبل جيمس كليفرلي ويبحثان الشراكة بين البلدين والتطورات بالمنطقةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد وجيمس كليفرلي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقةاستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، جيمس كليفرلي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية. اقرأ أكثر ⮕

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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان هاتفيا الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيينأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية كافة المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕