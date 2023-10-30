عبدالله بن زايد وجيمس كليفرلي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

وبحث سموه مع جيمس كليفرلي، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحماية أرواح كافة المدنيين.

وبحث سموه مع جيمس كليفرلي، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحماية أرواح كافة المدنيين.

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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان هاتفيا الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيينأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية كافة المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان هاتفياً الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيينتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الكوري يبحثان الأوضاع بالمنطقة وجهود حماية المدنيينتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني التطورات في غزةبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان، الأحد، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوريا الجنوبية يبحثان هاتفياً جهود حماية المدنيينبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا... اقرأ أكثر ⮕