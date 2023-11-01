عبدالله بن زايد يبحث ووزير التعليم الهندي الشراكة الاستراتيجية

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واستعرضا مسارات التعاون الثنائي في قطاع التعليم والمبادرات التي نتجت عنها، ومنها الإعلان أخيراً عن إنشاء فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرع للمعهد خارج الهند في العالم.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة برادهان، مؤكداً أن الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية شاملة في القطاعات كافة، وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيزها وتنميتها بشكل مستدام. من جانبه أكد برادهان عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
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