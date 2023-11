عبدالعزيز الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي 5% في 2024

وأشار الغرير، على هامش أعمال اليوم الأول من منتدى دبي للأعمال، إلى الثقة الكبيرة التي حظيت بها دبي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنها تمكنت من جذب المستثمرين والشركات العالمية حتى في أصعب الأوقات خلال فترة جائحة كورونا.

وانطلقت فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمناقشة العديد من القضايا الملحة في مجالات العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الغرير أن هذه الثقة عززت مكانة دبي وبات من الواضح الاهتمام المتنامي من قبل قطاعات الأعمال المختلفة في شتى أنحاء العالم بالتوسع فيها وعبرها؛ وقال: منتدى دبي للأعمال في صورته الجديدة بحضور 1500 شخص منهم أكثر من 40% جاءوا من الخارج يؤكد دورنا في ربط العالم بدبي والمنطقة، فالحضور الكبير من المستثمرين وأصحاب القرار في هذا المنتدى يدل على مكانة دبي بالنسبة للشركات العالمية، فهم يؤمنون أن دبي تعتبر أفضل مكان لتأسيس شركاتهم والانطلاق إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا وحتى أوروبا.

وأضاف: كثير من الشركات الأوروبية نقلت مراكزها إلى دبي لما تقدمه من ظروف مناسبة لنمو الأعمال، وبالتالي فعدد الشركات القادمة إلى السوق مؤشر ثقة بسياسات واستراتيجيات دبي. وحول منصة «ديل هب» خلال منتدى الأعمال؛ أفاد الغرير أن الهدف منه منها الإعلان عن بعض الشراكات التي تم الاتفاق عليها خلال الأشهر الماضية، ولنعلن أن هذا المؤتمر ليس فكري فقط بل عملي من خلال عقد الشراكات مع الخارج. وأشار إلى أن عدد الشركات التي وقعت اتفاقيات خلال هذا المؤتمر وصل إلى 20 شركة معظمها مع شركات خارجية.

