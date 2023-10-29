عبارة سب عبر «واتس آب» تغرمه 10000 درهم

وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً قيمته 50 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من أن المدعى عليه قام بسب المدعي عبر تطبيق «واتس آب» وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى.

وذكرت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليه عن تهمة سب المدعي وقد ألحق به ضرراً معنوياً يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق بمبلغ 10 آلاف درهم وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي.

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