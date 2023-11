عاصفة تتسبب بإلغاء عشرات الرحلات في مطار «سخيبول» الهولندي

وقالت الشركة وهي الذراع الهولندية لخطوط «أير فرانس كيه.إل.إم. الفرنسية»: «قررنا إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الملكية الهولندية من وإلى مطار سخيبول اعتباراً من الظهيرة وحتى نهاية اليوم».

