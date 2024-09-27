ظهور مذنب A3 في سماء الإمارات

التاريخ:رصدت جمعية الإمارات للفلك فجر أمس في سماء الدولة ال مذنب «A3» على ارتفاع ست درجات، بواسطة عدسة عضو الجمعية المصور الفلك ي تميم التميمي.

وأوضح أن المذنب «A3» تم اكتشافه في 12 أغسطس 2023 كذيلٍ من الغبار والجليد، وربما كذيلين أحدهما أبيض والآخر أزرق، واتجاهه في النظام الشمسي الداخلي يعني أن ذيله قد يعكس مزيداً من الضوء تجاه الأرض، ما يجعله يبدو أكثر سطوعاً، حيث يطلق علماء الفلك على هذا ما يسمى بالتشتت الأمامي.

مذنب A3 الإمارات الفلك مشاهدة

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