طيران الإمارات تشارك عملاءها احتفالات «ديوالي» في الأرض والسماء

ودأبت طيران الإمارات، على الاحتفال بالتنوع الثقافي لعملائها من مختلف مناطق العالم، بتوفير تجارب لا تنسى في الأجواء وعلى الأرض. وتقدم الناقلة على جميع الرحلات عبر شبكة خطوطها العالمية، وجبات مستوحاة من مختلف المناطق، وتضيف بانتظام قوائم موسمية للاحتفال بالمناسبات العالمية، بما في ذلك رأس السنة الهجرية وعيدا الفطر والأضحى المباركان، وعيد الميلاد، ومهرجان أكتوبرفست وديوالي وأونام.

واحتفالاً بديوالي، ستقدم طيران الإمارات للعملاء المسافرين من وإلى كلٍ من أحمد أباد وبنغالورو وكوتشي وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وثيروفانانثابورام وكولكاتا ومومباي، مجموعة مختارة من حلويات ديوالي الشهيرة. كما تقدم مشروبات مختارة فاخرة في الصالات الخاصة.

