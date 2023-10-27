طواف الشارقة الدولي التاسع ينطلق 26 يناير المقبل

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي، عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن إقامة النسخة التاسعة بين 26 و31 يناير المقبل، على أن تعلن تفاصيل الحدث عبر مؤتمر صحفي في الأسبوع الأول من نفس الشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة، والذي تم خلاله الاطلاع على تقرير الإتحاد الدولي الذي منح الطواف العلامة الخضراء، ومراجعة تقارير رؤساء اللجان وعلى ضوئه تقرر أن يكون الطواف من خمسة مراحل تمر بأهم المعالم الثقافية والسياحية بالإمارة بمسافة اجمالية قدرها 503 كيلومترات، ورفع تصور بخصوص المتطلبات اللوجستية لكل مرحلة، وانتقاء الأنسب من بينها تنظيم سباق مصاحب للشباب وآخر للمعاقين على هامش الحدث، وإعداد قرية تراثية على مقربة من فندق اقامة المشاركين، وتنظيم يوم ترفيهي يضم عدد من الفعاليات والأنشطة...

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