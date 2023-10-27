طواف الشارقة للدراجات ينطلق 26 يناير

واصلت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات اجتماعاتها التحضيرية للحدث الدولي الكبير الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث قدمت اللجنة الشكر إلى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ لدوره في تذليل الصعاب وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإنجاح الحدث، وقررت اللجنة برئاسة عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن تقام نسخته التاسعة من 26 إلى 31 يناير المقبل، وإعلان تفاصيل تنظيم الحدث عبر مؤتمر...

تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الاتحاد الدولي، الذي منح الطواف العلامة الخضراء، ومراجعة تقارير رؤساء اللجان، وعلى ضوئه تقرر أن يكون الطواف من خمس مراحل تمر بأهم المعالم الثقافية والسياحية بالإمارة بمسافة إجمالية قدرها 503 كيلومترات، ورفْع تصور بخصوص المتطلبات اللوجستية لكل مرحلة، وانتقاء الأنسب من بينها تنظيم سباق مصاحب للشباب، وآخر للمعاقين على هامش الحدث، وإعداد قرية تراثية على مقربة من فندق إقامة المشاركين، وتنظيم يوم ترفيهي يضم عدداً من الفعاليات والأنشطة التراثية، كما تم اعتماد خطة...

حضر الاجتماع الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وزكية سهيل المشرخ، رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وعبدالله حسين آل علي، رئيس لجنة الخدمات المساندة، ومحمد علي بن حماد، رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، وخالد عبدالله الجنيبي، رئيس لجنة الأداء والتطوير، وجاسم محمد الدوخي رئيس اللجنة الطبية، والرائد حسن محمد الحوسني، رئيس اللجنة الأمنية، والنقيب على المليحي، نائب رئيس اللجنة، والملازم أول عمر عبدالله، عضو اللجنة، ومحمد صلاح منير، مقرر اللجنة. headtopics.com

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