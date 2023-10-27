طوارئ بلدية دبي تتعامل مع 279 بلاغاً خلال فترة هطول الأمطار

أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.وأعلنت البلدية عن تعاملها الفوري مع 279 بلاغاً تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية مكونة من 484 مهندس وفني متخصص، و1,150 عامل مساعد.

وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية، بالإضافة إلى مواردها البشرية، 15 معدة لتنظيف الخطوط وانسدادتها و7 شاحنات مع رافعة، كما خصصت 49 صهريجاً لنقل المياه و87 مضخة محمولة، و74 مضخة منقولة و63 مركبة نقل مختلفة الأنواع وأكثر من 60 بيك آب وآلية لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات، و31 سيارة. فيما تنتشر 20 مضخة مياه في منطقتي ديرة وبر دبي.

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