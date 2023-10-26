طوابع تذكارية تحتفي بمكتبة محمد بن راشد

أعلنت مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق طوابع وبطاقة تذكارية فريدة، تحمل صورة المكتبة، وذلك احتفاءً بالتطور الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي هذا الإصدار ليسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المكتبة، بصفتها منارة للمعرفة والثقافة والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

وأقيم حفل الإصدار في مقر مكتبة محمد بن راشد، حيث تسلم الطوابع التذكارية معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور مجموعة من الشخصيات. وقال معالي محمد أحمد المر: «تعتبر طوابع البريد مرآة تعكس تاريخ الأمم وإنجازاتها، وهي تمثل هوية الشعوب وثقافتها التي تنتقل من جيل إلى جيل».

وأضاف: «إصدار طابع بريدي مخصص لمكتبة محمد بن راشد يؤكد مكانتها بوصفها معلماً ثقافياً بارزاً في دولة الإمارات، ويبرز الدور الذي تؤديه في تعزيز المعرفة على الساحتين المحلية والإقليمية». وتابع المر: «البريد يمثل جسراً يربط بين الماضي والحاضر، وطابع بريدي يمكن أن يسرد قصة نجاح وتطور تمثل الإنجازات الثقافية والتاريخية للدولة»، مختتماً: «هذا الطابع سيكون إضافة مهمة لمجموعات الطوابع، حيث يبرز إحدى المبادرات الثقافية الرئيسية التي أسهمت في تطوير الحركة الثقافية ووضعت بصمة في تاريخ دولة الإمارات». headtopics.com

وبدوره، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «تجسد هذه الطوابع والبطاقات التذكارية حرص مكتبة محمد بن راشد وجهودها الدؤوبة الرامية إلى نشر روح الابتكار والريادة في مختلف مجالات المعرفة، ويشرفنا اليوم أن نشارك في هذه المبادرة الثقافية الرائدة، لنؤكد بدورنا التزامنا بتعزيز مكانة الإمارات مركزاً ثقافياً عالمياً، وتُعد هذه الخطوة خير دليل على تضامننا وشغفنا المشترك بنشر الثقافة والمعرفة.

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طوابع تذكارية خاصة بمكتبة محمد بن راشدأعلنت مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، عن إطلاق طوابع وبطاقة تذكارية فريدة، احتفاء بالتطور الثقافي الذي تشهده الدولة اقرأ أكثر ⮕

'بريد الإمارات' تطلق طوابع تذكارية خاصة بمؤسسة مكتبة محمد بن راشددبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، عن إطلاق طوابع وبطاقة تذكارية فريدة، احتفاء بالتطور الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي هذا الإصدار ليسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المكتبة، بصفتها منارة للمعرفة والثقافة والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي. اقرأ أكثر ⮕

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