طلال محمود: لا أزمة نص في الإمارات

«البيان» التقت الكاتب المسرحي، طلال محمود، للحديث عن انعكاسات الفنون وتأثيراتها في سياقات كتاباته. وأكد في الحوار، أن الكتّاب الإماراتيين حاضرون بقوة، ولا أساس أو صحة لادعاءات أزمة النص، بل هناك قلة ثقة وإيمان بقدراتنا الإبداعية.

ويقول في الخصوص: في البداية أحب أن أوجه تحية لدار قصة وعبد العزيز محمد الذي شجعني على الاستمرار، ووجدت منه كبير الاهتمام والتعاون وجودة في العمل ومتابعة كبيرة، وقد أعطاني جميع ذلك تجربة ممتعة، وهي تعتبر من الأسباب الأولى في خوض التجربة مرة أخرى.

وتابع: إن كتاب (ظلمة) يمثل مجموعة قصصية في عالم الرعب والغموض، وتدور جميع أحداثها حول ثيمة الظلال أو الظلمة الموجودة في الأماكن وما بداخلها من مخلوقات أو عوالم خفية، ومؤكد أن شخصيتي التي عرفها من هم حولي في عالم السينما أو المسرح ستكون حاضرة في القصص، ذلك من حيث طريقة السرد وشرح الصورة البصرية للأحداث وقلة الحوارات، إن هذا الجانب من الأدب أحب أن أدخل في عوالمه بشكل متواصل، وتأتي تجربتي الثانية في أدب الرعب من خلال مشاهداتي وقراءات لتجارب الآخرين، وهي ضرورية لي، فأنا جديد في حقل الكتابة.

