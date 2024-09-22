« طلاء أظافر إسلامي».. فتوى أطلقتها مراكز تجميل نسائية في دبي ، لترويج منتج ادعت أنه يسمح بتخلل المياه والهواء، ومن ثم يصح معه ال وضوء وال صلاة ، يأتي هذا في حين لم تعتمد بلدية دبي حتى الآن أي منتجات تحمل هذا المسمى أو هذه الصفة، واعتبرت دائرة الشؤون الإسلام ية والعمل الخيري في دبي المنتج ادعاءً تجارياً، يحتاج إلى إثبات.

وحسب المحمد، فإن تحديد ما إذا كان المنتج مطابقاً لمواصفات أم لا، يتطلب فتوى شرعية من الجهات المعنية في الدولة، منها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتبيح استخدامه في ما بعد أو تفتي بشيء آخر. كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور أحمد الحداد، قال إن هناك أنواعاً مختلفة من طلاء الأظافر المستخدمة، وهو إما أن يكون مجرد لون ليست عليه قشرة تمنع وصول الماء إلى العضو، فهذا حكمه حكم سائر الألوان كالحناء ونحوها، ولا يمنع صحة الوضوء والغسل. أما إن كانت فيه مادة قشرية تمنع وصول الماء إلى العضو، فإنه لا يصح الوضوء ولا الغسل معه، ويبقى المرء بحدثه وجنابته، وتجب عليه إزالته قبل وضوئه أو غسله.

طلاء أظافر الإسلام دبي فتوى وضوء صلاة

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