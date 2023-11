طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون سحب ركامية

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 08:38 والثاني عند الساعة 22:24 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

