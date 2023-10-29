طقس الغد صحو الى غائم جزئي أحياناً

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم / س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:39 والجزر الأول عند الساعة 20:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:41 ..

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني عند الساعة 23:27 والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 05:03. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

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طقس الأحد غائم جزئي مع فرصة لسحب ركامية وأمطارتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الأحد... اقرأ أكثر ⮕

طقس الإمارات المتوقع غداً.. غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

إناث الشمبانزي يصبن بانقطاع الطمث | صحيفة الخليجكان السائد حتى اليوم أن انقطاع الطمث يخص فقط البشر وبعض أنواع الحيتانيات. لكنّ دراسة جديدة أظهرت أن القائمة تضم أحياناً حيوانات الشمبانزي. اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

الطقس المتوقع ليوم الغدأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. اقرأ أكثر ⮕