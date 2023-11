طقس الغد صحو إلى غائم جزئي أحياناً

وفي بحر عمان يكون الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.

ALKHALEEJ: طقس الأربعاء صحو إلى غائم جزئياً واحتمال تكوّن سحب ركاميةتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الأربعاء، صحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار

WAMNEWS: الطقس المتوقع غداأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط امطار على بعض المناطق الشرقية والغربية يصبح رطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

