طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

و أوضح - المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم / س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 14:03 و المد الثاني عند الساعة 03:32 و الجزر الأول عند الساعة 20:57 و الجزر الثاني عند الساعة 08:11.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 10:16 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:49 .

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طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً أحياناًموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

طقس الغد صحو الى غائم جزئي أحياناًأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصحاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. اقرأ أكثر ⮕

طقس الإمارات المتوقع غداً.. غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

طقس الأحد غائم جزئي مع فرصة لسحب ركامية وأمطارتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الأحد... اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر شوهد بشكل كامل من المنطقة العربيةشهدت الإمارات والعالم خسوفاً جزئياً للقمر بعد العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من الأحد، وكانت بداية الخسوف عند الساعة 11 و35 من مساء السبت اقرأ أكثر ⮕