طرحها فيديو «تيك توك» وصدق عليها الأطباء.. عادة يومية تظهر تجاعيد الوجه وتغير الملامح

الابتعاد عن أشعة الشمس والالتزام بروتين العناية بالبشرة وتجنب التدخين وتناول الطعام الصحي، كلها تعليمات محفوظة لتجنب التجاعيد في الوجه، لكن هل تعلم أن شيئًا ما يبدو غير ضار تفعله كل ليلة - يمكن أن يسبب ظهور خطوط في وجهك وحتى تغيير ملامح وجهك؟
أصبحت طريقة نومك وتأثيرها على وجهك موضوعًا ساخنًا للمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي. في مقطع فيديو على «TikTok» ادعت مؤثرة التجميل الأمريكية ماريان أن شكل شفتها غير المستوي كان بسبب النوم على جانبها، وهو المنشور الذي شاهده ما يقرب من 15 مليون متابع، وحصل على ما يقرب من 7000 تعليق من المتابعين، الذين أيدوا نظريتها.
ولكن على الرغم من أن هذه الفكرة تبدو بعيدة ومخيفة، فهل من الممكن أن يؤدي وضع النوم إلى تغيير تناسق الوجه؟ ووفقاً لـ«دايلي ميل» الإنجليزية، فخبراء التجميل منقسمون حول صحة النظرية، فكيت كير، أخصائية الوجه السريرية ومديرة عيادة كيت كير لندن ليس لديها أدنى شك في أن طريقة النوم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الوجه والرقبة. headtopics.com
وتقول: "وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجراحة التجميلية، فإن قوى الضغط والتوتر، التي تمارس على وجوهنا أثناء النوم يمكن أن تؤدي إلى تشويه الوجه، يظهر هذا التشوه في شكل طيات وتجاعيد عندما ننام على جوانبنا أو بطوننا، قد تبدو هذه الطيات العمودية على شكل تجاعيد مؤقتة أثناء النوم غالبًا على طول الخطوط التي تمتد من الأنف إلى زوايا الشفاه، وينطبق الشيء نفسه على أماكن أخرى من الجسم، حيث لهه تأثيرات الجاذبية دورًا.
وتعتقد جراح تجميل العيون الدكتورة مريم زماني أن النوم يمكن أن يلعب دورًا في عدم تناسق ملامح الوجه، فتقول: "النوم على جانبك يمكن أن يسبب ضغطًا متكررًا على منطقة معينة، مما يخلق تجاعيداً ويزيد من ظهور الخطوط والتجاعيد على جانب النوم المفضل، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم التماثل في العينين والشفتين والوجه، قد يعني هذا أن إحدى العينين لها شكل أو ارتفاع مختلف قليلاً، أو أن أحد جانبي الشفاه أقل من الجانب الآخر". headtopics.com