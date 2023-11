طبيب إماراتي يجري 1500 عملية مفاصل اصطناعية بإستخدام الروبوت

ولفت الدكتور علي البلوشي إلى أن الدورة الـ11 من مؤتمر الإمارات العالمي لجراحة العظام - الذي ستنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في 17 نوفمبر الحالي في أبوظبي بمشاركة نحو 1000طبيب ومختص وفني - ستركز على الموضوعات المتعلقة بعمليات استبدال المفاصل بإستخدام الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلى وأحدث التوجهات العالمية في مجال زراعة الغضاريف بإستخدام تقنية الخلايا الجذعية الخلايا الجذعية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: 1500 «ذبابة فاكهة» ترسلها روسيا إلى الفضاء.. إليك القصةأعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم انشغالها بالعمل على إرسال 1500 «ذبابة فاكهة» إلى الفضاء، بهدف إجراء التجارب العلمية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: إرسال 1500 ذبابة فاكهة إلى الفضاء لإجراء تجارب علمية عليهاموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: «دبي للسلع المتعددة» يحتضن 45% من أصل 1500 شركة أمريكية تعمل في الإماراتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: فيديو| شجاعة سعودي تنقذ عائلة علقت سيارتها في سيول جارفةشهدت محافظة المخواة السعودية، عملية إنقاذ نفذها بشجاعة أحد سائقي الجرافات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد اشتباكات حدودية.. وزير الأمن العام الصيني في ميانماريجري وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، زيارة لميانمار لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد اشتباكات حدودية.. وزير الأمن العام الصيني يزور ميانماريجري وزير الأمن العام الصيني وانغ شياو هونغ، زيارة لميانمار لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕