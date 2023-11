طارق بن فيصل ينال الشريط الثالث في الجوجيتسو

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: «الحصول على الشريط الثالث في حزام أسود في الجوجيتسو يعد إنجازاً كبيراً يدل على تفاني الفرد وثباته في هذه الرياضة. إنه يثير مشاعر السعادة والفخر والتقدير». وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لسنوات من الجهد والالتزام، ويسلط الضوء على النمو الشخصي والتطور طوال الرحلة. إن فرصة التعلم من الرياضيين والمدربين المرموقين تعزز أهمية هذا الإنجاز».

وقال ماركوس ألميدا «بوتشيشا»، بطل العالم في الجوجيتسو: «تهانينا الجزيلة للشيخ طارق على حصوله على الشريط الثالث بجدارة على حزامه. وقال روجر جرايسي وهو مقاتل عالمي متقاعد في الفنون القتالية المختلطة «إم إم أيه»، وأحد أعظم الرياضيين على الإطلاق في هذا المجال: «أود أن أهنئ الشيخ طارق القاسمي على هذا الإنجاز، لن يأتي ذلك بدون الالتزام والتفاني على طول الطريق، إنه تقدم مستحق».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: أبطال العالم في الجوجيتسو يشيدون بحصول طارق بن فيصل القاسمي على الحزام الأسودأبطال العالم في الجوجيتسو يشيدون بحصول طارق بن فيصل القاسمي على الحزام الأسود - الدرجة الثالثة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: برعاية خالد بن محمد بن زايد .. بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غدا بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة- الهاشمي : نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في الحدث من 127 دولة حول العالم.- المرزوقي : النسخة الـ 15 محطة جديدة من محطات التميز والإبداع لعاصمة الجوجيتسو العالمية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: على خطى الألماني.. الاقتصاد الفرنسي يتباطأ في الربع الثالثتباطأ إجمالي الناتج المحلي في فرنسا إلى 0,1% في الربع الثالث من السنة الحالية، وتجنب النمو السلبي بفضل انتعاش في استهلاك الأسر...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تراجع أرباح «أو.إم.في» النمساوية بسبب أعمال الطاقة والكيماوياتقالت شركة أو.إم.في النمساوية للغاز والكيماويات، الثلاثاء إنها سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث من عام 2023، بسبب تراجع المساهمات من أعمالها في الطاقة والكيماويات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سعيد الكبيسي: هدفي في 'أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو' أن أكون أفضل لاعب إماراتيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، جاهزيته للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، التي تنطلق نسختها الـ15 يوم غد الأربعاء، في 'مبادلة أرينا' بمدينة زايد الرياضية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'الجوجيتسو' يستعرض انجازات المنتخب الوطني في 'عالمية أبوظبي'أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / استعرض اتحاد الإمارات للجوجيتسو، خلال فعاليات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والمقامة حاليا بنسختها الـ15 في مبادلة أرينا، عددا من الميداليات، والكؤوس المتوج بها لاعبوا المنتخب الوطني لأبرز البطولات الاقليمية، والدولية خلال العام الجاري، والسنوات الماضية أيضا.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕