ضم 9 محترفين لقائمة مصر استعداداً لمباراتي جيبوتى وسيراليون

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبون هم: محمد النني، وطارق حامد، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وعمر مرموش. ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 في ليبيريا.

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