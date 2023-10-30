ضمن فعاليات 'حصن الاتحاد9'.. القرية الترفيهية في جزيرة ياس تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / شهدت القرية الترفيهية العائلية التي دشنتها وزارة الدفاع بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في جزيرة ياس بأبوظبي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد9 " إقبالا كبيرا من الزوار الذين استمتعوا بالعديد من الفعاليات وعروض الألعاب الترفيهية المختلفة.

وأضاف أن القرية الترفيهية تضم مناطق رئيسية تتمثل في منطقة الشهيد وتشمل سور الشهيد بهيكل مستوحى من واحة الكرامة مع فقرة تفعيلية "ازرع بذرة، ازرع حياة"؛ تكريماً وإجلالاً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الذود عن ثرى الوطن.

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