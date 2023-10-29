ضغوط كبيرة من رؤساء شركات الطيران على مطار «غاتويك» لتحسين الأداء

تكثف شركات الطيران من ضغوطها على مطار «غاتويك» لتحسين أدائه، بعدما أسفر نقص طاقم العمل في برج المراقبة عن اضطرابات كبيرة خلال الصيف. ويضغط كبار المسؤولين التنفيذيين على ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة المتحدة، للحصول منه على ضمانات بشأن عدد رحلات الطيران التي يمكنه التعامل معها في العام المقبل، ليتسنى لهم تخطيط جداول رحلات الطيران.

وذكر شون دويل، الرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط البريطانية»، أنها كانت فترة «تحد شديد الصعوبة» بالنسبة لمطار «غاتويك». وأوضح دويل: «من المهم للغاية توفير الموارد على نحو صحيح... لثاني أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة المتحدة، وعلينا أن نقوم بعمل أفضل في هذا الصدد». وجاءت تعليقات دويل مع إعلان شركة الطيران لنتائجها الجمعة الماضية.

وفرض «غاتويك»، بين 25 سبتمبر و15 أكتوبر من العام الجاري، حداً أقصى غير معتاد على رحلات الطيران المنطلقة من المطار، بسبب حالات مرضية و«قيود أخرى» تتعلق بالموظفين في برج المراقبة. وأفادت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «يورو كونترول»، بإقلاع 46 % من الرحلات الطويلة من مطار «غاتويك» بسبتمبر في موعدها، مقابل 64 % في المتوسط على مستوى أوروبا. وصرح ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والرئيس التنفيذي السابق لشركة «الخطوط البريطانية»، بن أداء «غاتويك» كان «ضعيفاً للغاية»، داعياً المطار إلى تحسين معدلات التوظيف لديه. headtopics.com

وأكدت المؤسسة أن المرونة «تحسنت بشدة» منذ أن تسلمت زمام الأمور بموجب العقد منذ عام، في إشارة إلى مستويات التوظيف. وأضافت: «ندرب مراقبين جدد للحركة الجوية بأسرع وقت ممكن، ونتوقع أن يكونوا قادرين على الانضمام إلى العمل في الربيع. وهذه هي الخطة التي اتفقنا عليها مع مطار غاتويك حينما تسلمنا إدارة الخدمات التشغيلية».

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