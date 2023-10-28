ضربات الترجيح تمنح ليجا دي كيتو الإكوادوري لقب 'سود أمريكانا' على حساب فورتاليزا البرازيلي

توج فريق ليجا دي كيتو الإكوادوري بلقب بطولة "سود أمريكانا" لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على فورتاليزا البرازيلي 4 / 3 بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1.

وسبق للفريق الإكوادوري التتويج باللقب في عام 2009، كما أنه خسر نهائي نسخة عام 2011، فيما تواجد فورتاليزا في النهائي للمرة الأولى في تاريخه. وتقدم فورتاليزا في الدقيقة 48 عن طريق خوان مارتن لوسيرو، قبل أن يدرك الفريق الإكوادوري التعادل في الدقيقة 56 عن طريق ليساندرو ألزوجاراي.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين، ثم ضربات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإكوادوري الذي نجح في الفوز بها بنتيجة 4 /3.

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