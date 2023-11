ضحايا واعتقالات عشوائية في الضفة وسط إضراب عام

وبالتزامن مع إضراب عام شهدته الضفة الغربية تنديداً بالمجازر في قطاع غزة، اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمسن مدناً وبلدات في جنين وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله وأحياء في القدس المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب 4 آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مخيم جنين بصاروخين. وقالت مصادر فلسطينية إن الضحايا الثلاثة من «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح».

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، لقي 122 فلسطينياً في الضفة الغربية حتفهم بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية. وبعد منتصف الليلة قبل الماضية، اقتحمت قوة إسرائيلية من نحو 70 آلية عسكرية مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة قبل الماضية وفجر أمس 70 فلسطينياً، ما يرفع عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 1830. ومن بين المعتقلين أمين سر حركة «فتح» عطا أبو ارميلة ونجله في حي الجابريات بمدينة جنين.

وتنديداً بمجزرة جباليا في قطاع غزة، أمس الأول، عم إضراب عام الأراضي الفلسطينية، أمس الأربعاء، حداداً على أرواح الضحايا. وفي الوقت الّذي تنفّذ فيه هجوماً مكثّفاً على قطاع غزّة، هدمت القوات الإسرائيليّة، أمس الأربعاء، 17 منزلًا تاريخيّاً جنوبيّ الضفّة الغربيّة.

وقال حسن بريجيّة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة بيت لحم، إنّ الجيش الإسرائيليّ والمستوطنين «هدموا 17 بيتًا في قرية شوشحلة، قرب بيت لحم» جنوبيّ الضفّة الغربيّة. ولفت إلى أنّ مستوطنين برفقة قوّات إسرائيليّة «هدموا المنازل مستغلّين، الانشغال في الحرب الدائرة على قطاع غزّة». وشوشحلة، قرية صغيرة تقع بالقرب من تجمّع غوش عتصيّون الاستيطانيّ، بين القدس وبيت لحم والخليل، ويسكنها بضع عائلات، غالبيّتها تمّ تهجيرها خلال السنوات الماضية، بفعل اعتداءات المستوطنين. (وكالات)ذياب بن محمد يحضر اجتماع مجلس إدارة شركة عُمان والاتحاد للقطارات بمسقط

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: الذهب يتجه نحو أكبر ارتفاع شهري في عام تقريبا وسط إقبال على الملاذات الآمنةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: واشنطن: عنف المستوطنين في الضفة غير مقبول ويزعزع الاستقراروصفت الولايات المتحدة، الأربعاء، العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين «حماس» وإسرائيل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ثلاثة قتلى في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في فيتنامقضى ثلاثة أشخاص في فيتنام بعدما تسببت أمطار مستمرة منذ أيام عدة في فيضانات مباغتة في وسط البلاد وشمالها، على ما أعلنت السلطات الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تراجع أرباح «أو.إم.في» النمساوية بسبب أعمال الطاقة والكيماوياتقالت شركة أو.إم.في النمساوية للغاز والكيماويات، الثلاثاء إنها سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث من عام 2023، بسبب تراجع المساهمات من أعمالها في الطاقة والكيماويات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تيري وأوبي ميكيل يكشفان سر بكاء محمد صلاح وغضب دي بروينكشف كابتن تشيلسي السابق جون تيري ولاعب وسط الفريق السابق جون أوبي ميكيل عن كواليس ما حصل في تشيلسي في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في الضفة والقدسموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕