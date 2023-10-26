ضبط سائق استعرض بمركبته أمام دورية شرطة

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد الدكتور محمد البحار، إن «شرطة رأس الخيمة رصدت انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مركبة دفع رباعي، يقوم سائقها بالاستعراض بها أمام دورية شرطة في إحدى المناطق الواقعة ضمن حزام المناطق الجنوبية بالإمارة، في تصرف يعكس استهتار صاحبه، وعدم احترامه لرجال الشرطة وللأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها في الدولة».

وأضاف «تم على الفور تشكيل فريق بحث وتحرٍ مكون من إدارة المرور والدوريات وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وتمكن الفريق من تحديد مكان السيارة، وهوية سائقها، وتم حجز المركبة، وضبط سائقها البالغ من العمر 20 عاماً، ويخضع حالياً للإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة».

وأكد البحار أن شرطة رأس الخيمة لن تتهاون في توقيع أشد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين، ويقلل من احترام رجال الشرطة الساهرين على أمن وسلامة المجتمع وأفراده.

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