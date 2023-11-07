ضباط الشرطة ينقذون شابًا من السقوط في مترو الأنفاق

وكان ضباط من قسم شرطة نيويورك يقومون بدورية عند أرصفة مترو الأنفاق في إلمهورست، عندما رأوا الشاب يسقط على القضبان دون سابق إنذار، وفقاً لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية. وأسرع ضباط الشرطة نحو الشاب (23 عاماً)، الذي بدا فاقداً للوعي، وقاموا بسحبه إلى الرصيف بمساعدة بعض ركاب المترو. وبعد ثوانٍ فقط وصل قطار إلى المحطة، بينما ظل الشاب فاقداً للوعي، ولا يستجيب لمحاولات إفاقته، فتم نقله إلى المستشفى.

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