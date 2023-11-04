صور لقطاع غزة من الفضاء تدمي القلب

«ذهبت إلى الفضاء معتقداً أن الحدود لا تُرى من هناك، نحن البشر من يضع الحدود ويبدأ النزاعات ونحن أيضاً قادرون على أن ننهيها، صورة التقطتها قبل أشهر لقطاع غزة حيث تدور الآن أحداث مؤسفة وتدمي القلب ويدفع ثمنها مدنيون أبرياء، اللهم احفظ الجميع». بهذه الكلمات، غرّد سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي على «إكس»، مرفقا تغريدته بأربع صور، التقطها من المحطة الدولية لقطاع غزة، الذي يشهد أحداثاً دامية منذ حوالي الشهر، متمنياً السلامة للجميع.

وكان النيادي قد عاد إلى الأرض يوم 4 سبتمبر الماضي، بعد أن أنجز أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، والتي استمرت 186 يوماً، أجرى خلالها حوالي 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

:

ALKHALEEJ: بسبب «فشل حكومة نتنياهو».. استقالة على الهواء من حزب الليكودتقدم تامير عيدان رئيس المجلس الإقليمي سدوت نيغف، المتاخم لقطاع غزة المحاصر، استقالته على الهواء مباشرة من حزب

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: صور فضائية تظهر محو إسرائيل أبنية كاملة في مخيم جباليا بغزةبينت صور أقمار صناعية من شركة «ماكسار»، آثار الدمار الكبير الذي خلَّفه القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا بقطاع غزة..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: صور فضائية تظهر محو إسرائيل أبنية كاملة في مخيم جباليا بغزةبينت صور أقمار صناعية من شركة «ماكسار»، آثار الدمار الكبير الذي خلَّفه القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا بقطاع غزة..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: بوتين: أي «شخص طبيعي» سيغضب من صور «الأطفال الملطخين بالدماء» في غزةموسكو - رويترز أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن أي «شخص طبيعي» سيغضب من صور «الأطفال الملطخين بالدماء» في قطاع غزة، لكن على روسيا أن «تحافظ على هدوئها».

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: رئيس وزراء أيرلندا: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقاموصف رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، الجمعة، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها «شيء يقترب من الانتقام»....

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: واشنطن: 100 أمريكي وأفراد أسرهم غادروا غزة الخميسأعلن البيت الأبيض، أن 100 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم غادروا غزة الخميس، مضيفاً أنه من المتوقع

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »