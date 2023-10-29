صن داونز يهزم الأهلي بهدف نظيف.. والحسم في القاهرة

وفشل الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه أمام صن داونز في جنوب أفريقيا للمباراة الثامنة على التوالي، فقد سجل صن داونز هدفًا في الأهلي في مواجهة 2001، وثنائية في 2007.

وكذلك خماسية مرتين في 2019 و2023، وهدفًا واحدًا خلال مواجهات أعوام 2020 و2021 و2022، قبل أن يحرز هدف فوزه في مباراة اليوم. وينتظر الفريقان الحسم في مباراة الإياب المقرر لها، الأربعاء، المقبل باستاد القاهرة فى الثامنة مساءً، حيث لا يزال بإمكان الأهلي التأهل في لقاء الإياب حال الفوز بفارق هدفين.

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