صندوق الواحة كابيتال لأسهم الشرق الأوسط ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط في العالم

2%، ليتفوق بذلك على مؤشره المرجعي "ستاندرد آند بورز المركب للأسواق العربية" الذي حقق عائداً تراكمياً قدره 60.8٪، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 5%، خلال الإطار الزمني ذاته.
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