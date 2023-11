صندوق الواحة كابيتال لأسهم الشرق الأوسط ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط في العالم

2%، ليتفوق بذلك على مؤشره المرجعي "ستاندرد آند بورز المركب للأسواق العربية" الذي حقق عائداً تراكمياً قدره 60.8٪، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 5%، خلال الإطار الزمني ذاته.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: 'بي إتش إم كابيتال' مزود سيولة لأسهم ' الواحة كابيتال'أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت شركة الواحة كابيتال، شركة إدارة الاستثمارات المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تعيين 'بي إتش إم كابيتال' مزود سيولة لأسهمها وذلك بعد حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة على الرغم من التوترات الجيوسياسيةأغلقت أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعة، الاثنين، على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع مراقبة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 6 صفقات كبيرة على أسهم 'الواحة كابيتال' بقيمة 35.2 مليون درهمأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة 'الواحة كابيتال'.ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على 19.5 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون درهم بسعر 1.8 درهم للسهم.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليجسهيل المزروعي :-نستهدف تعزيز مكانة المدن الإماراتية لتكون من بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: سقوط مدوِ لصلاح في جائزة الكرة الذهبيةتراجع النجم المصري محمد صلاح 6 مراكز في ترتيب أفضل لاعبي العالم وذلك عندما حصل على المركز 11 في القائمة المقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول' الشهيرة بينما كان في

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتينفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕