صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو الاقتصادي للصين

رفع «صندوق النقد الدولي» الثلاثاء، توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4 % على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5 % في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4,6 % في مقابل 4,2 % سابقاً.

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