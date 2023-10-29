صلاح يواصل التسجيل ويقود ليفربول لعبور نوتينغهام بثلاثية بالدوري الإنجليزي

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 / صفر على ضيفه نوتينغهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز إيفرتون على مضيفه ويستهام يونايتد 1 / صفر، وأستون فيلا على ضيفه لوتون تاون 3 / 1، فيما تعادل برايتون مع ضيفه فولهام 1 / 1. وعلى ملعب (آنفيلد)، معقل ليفربول، افتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله الأوروجواياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الألماني يورجن كلوب 2 / صفر.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف صلاح الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، ليواصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي. وكان صلاح أحرز هدفين في مرمى كل من برايتون وإيفرتون في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، قبل أن يضيف هدفا في شباك تولوز الفرنسي ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي. headtopics.com

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين خلال الموسم الحالي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير، فيما يتربع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي على الصدارة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. في المقابل، توقف رصيد نوتينجهام، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر. headtopics.com

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صلاح يواصل التسجيل ويقود ليفربول لعبور نوتنغهام بثلاثيةواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 - صفر على ضيفه نوتنغهام ف اقرأ أكثر ⮕

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