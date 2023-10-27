صفية الصايغ تستعد في إيطاليا وإسبانيا

تخوض صفية الصايغ بطلة المنتخب الوطني، وفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، معسكراً أوروبياً في كل من إيطاليا وإسبانيا، بداية من شهر نوفمبر المقبل، استعداداً للفترة المقبلة، التي تتضمن العديد من المشاركات الخارجية.

وأكدت صفية الصايغ أنها بانتظار إعلان الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن بطاقة تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما أنهت جميع السباقات المخصصة لجمع النقاط المؤهلة. كانت صفية الصايغ تصدرت عربياً عقب ختام مشاركتها في طواف الصين منتصف أكتوبر الجاري، وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات، كما حققت ميدالية برونزية تاريخية للإمارات لأول مرة في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، التي أقيمت في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

وقالت نجمة المنتخب: شاركت في العديد من السباقات، خلال الفترة الماضية في إطار جمع النقاط وأنهيتها جميعاً، طبقاً لشروط التأهل، لنيل بطاقة الاتحاد الدولي، وفي انتظار الإعلان الرسمي الشهر المقبل.

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