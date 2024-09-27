صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.91% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 14 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً ب مكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وفي أسبوع، تصدر سهم «المشرق» ارتفاعات أسهم دبي ليرتفع 8.6%، وصعدت أسهم مصرف السلام السودان 8.4%، وتاكسي دبي 7.8%، ودو 6.3%، وباركن 6%، وسالك 4.8%، وسوق دبي المالي 4.65%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بـ348.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 215.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 140.6 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم مجموعة أرام 39.9%، وبيانات 8.9%، واﻻتحاد للتامين 8.5%، وأيبيكس للاستثمار 8.2%، والصير للمعدات 6.7%، وغذاء القابضة 5.9%، ومدن القابضة 5.8%، وإي أس جي 4.4%.

سوق دبي المالي مؤشر الأسهم مكاسب مستثمرون إعمار العقارية

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