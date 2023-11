صربيا تعلن انتخابات عامة مبكرة في «أوقات صعبة»

وطالبت أحزاب معارضة صربية عدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، رسمياً بإجراء انتخابات بعد فشل الحكومة الائتلافية في الاستجابة لاحتجاجات حاشدة، رداً على حوادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، نصفهم من الأطفال.كما أصدرت أحزاب عدة بياناً موقعاً يدعو إلى إجراء انتخابات. وقالت، إن «صربيا تمر بأزمة سياسية واجتماعية عميقة»، مضيفة «تم تجاهل مطالب أولئك الذين ظلوا يحتجون منذ أشهر. نحن بحاجة إلى أشخاص مسؤولين في السياسة يحلون المشاكل بدلاً من تجاهلها».

وكان «الحزب التقدمي» الذي يتولى السلطة منذ عقد فاز في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 2022. وانتخب فوتشيتش، القومي الذي تحول إلى زعيم موال للغرب، لولاية رئاسية ثانية.

