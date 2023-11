صراع مصري مغربي.. الاتحاد الإفريقي يعلن قوائم الأفضل في عام 2023

ويتنافس مجموعة كبيرة من اللاعبين المصريين والمغاربة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، والأمر نفسه على جائزة أفضل حارس مرمى.أمير عبدو منتخب موريتانياباسيرو كاندي منتخب غينيا بيساو

ALKHALEEJ: تراجع أرباح «أو.إم.في» النمساوية بسبب أعمال الطاقة والكيماوياتقالت شركة أو.إم.في النمساوية للغاز والكيماويات، الثلاثاء إنها سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث من عام 2023، بسبب تراجع المساهمات من أعمالها في الطاقة والكيماويات...

ALKHALEEJ: 150 ملياراً مبيعات الشقق خلال 10 شهور في دبيسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 432 مليار درهم منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول

ALBAYANNEWS: سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2023 بارتفاع 16.22%موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

ALKHALEEJ: الأهلي المصري يخاطب الـ«كاف» لإيقاف الأخطاء التحكيميةأرسل النادي الأهلي المصري، خطاباً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي

WAMNEWS: رابطة المحترفين تعلن عن المرشحين لجوائز شهر أكتوبرأبو ظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، لشهر أكتوبر، وذلك لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ALKHALEEJ: مخاطر قاتلة من هوس الألعاب الإلكترونيةحذر أستاذ مصري بارز في الصحة النفسية، من مخاطر قاتلة جراء إدمان قطاعات واسعة من الشباب في سن المراهقة، الألعاب

