صدى الحروب في الأدب العالمي

الحرب، تلك العاصفة المدمرة التي تقتحم عوالمنا وتهز أركان البشرية، نقرأ صداها في الإبداع الأدبي. إنها ثيمة قابعة في بيوت الأشعار وفي لوحات السرديات التي تكشف لنا أسرار البشر وصراعاتهم عبر عصور الزمان.

في عالم الأدب العربي، تبرز موضوعات الحروب كشمس تشرق دوماً على أفق الأدباء، تعكس صراعات الأمم وأحلام الأفرد. شعراء بارزون مثل محمود درويش، ونزار قباني، وجبران خليل جبران، يكتبون عن الحرب وآلامها. في قصيدة «بطاقة الهوية»، يكون محمود درويش شجاعاً يدافع عن أرضه وهويته كما يفعل الأبطال، بل ويحث على المواجهة بإنجاب الأجيال القادمة، كأنما يقول سنقاوم الموت بتعمير الأرض وحب البقاء.

في الأدب العالمي، يتمثل موضوع الحرب بأبعاده المتعددة، وهو يتأرجح في أبيات الشاعر الإنجليزي ويلفريد أوين، والكاتب الألماني إيريك ماريا ريمارك، والروائي الروسي ليو تولستوي. إنها تبدو كمسيرة لا تنتهي للمحاربين عبر جبهات القتال، حيث ظلال الموت والدمار تلوح في الأفق. headtopics.com

كتب الشاعر والجندي الإنجليزي ويلفريد أوين في قصيدته الرائعة «Dulce et Decorum Est»، خلال الحرب العالمية الأولى، ونُشرت بعد وفاته في عام 1920. عنوانها اللاتيني مأخوذ من قصيدة للشاعر الروماني هوراس.تكشف القصيدة بوضوح عن جحيم يعيشه الجنود، وتنتقد الدعاية الوطنية التي تسعى لتزيين واقع الصراعات المأساوي.

الكاتب الألماني إيريك ماريا ريمارك، في روايته «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية، 1928»، يرثي جيلاً ضائعاً، حيث تصبح ساحة المعركة حفرة تبتلع براءة الشباب. وفي «الحرب والسلام»، يرسم تولستوي لوحة ضخمة للصراع الإنساني، حيث تتشابك مصائر الأمم مع مصائر الأفراد، وتتحول ساحة المعركة إلى ساحة لمعاني الإنسانية العميقة. headtopics.com

إنّ موضوع الحرب في الأدب هو أيضاً شهادة على روح الإنسان المقاتل، وقدرته على التحدي والصمود، حتى في وجه أصعب التحديات. إنه موضوع يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويمتد عبر اللغات والثقافات، ليروي تجارب الإنسان الجماعية وقوته في صنع الدمار والإعمار.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

'مركز دبي التجاري' يستضيف مهرجان المأكولات المتخصصة بنسخته الـ'12'دبي في 25 أكتوبر / وام / يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة النسخة الثانية عشرة من مهرجان المأكولات المتخصصة، المعرض التجاري الوحيد المـتخصص بالأطعمة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

الإمارات الأولى إقليمياً و37 عالمياً على مؤشر سيادة القانونتصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2023، في حين حلّت في المركز اقرأ أكثر ⮕

تعاون بين «كلية محمد بن راشد» و«مركز جنيف لحقوق الإنسان»وقعت «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، مذكرة تفاهم مع «مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي»، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم اقرأ أكثر ⮕

16 نجما في النسخة الثانية من دوري التنس العالمي بأبوظبي ديسمبر القادمأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أعلن منظمو دوري التنس العالمي، الذي تقام فعاليات نسخته الثانية، بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي من 21 إلى 24 ديسمبر القادم عن مشاركة 16 لاعبا من نجوم اللعبة، يتقدمهم المصنفة الأولى عالميا للسيدات أرينا سالبينكا، والمصنف الثالث عالميا للرجال دانييل ميديديف. اقرأ أكثر ⮕

16 نجما في النسخة الثانية من دوري التنس العالمي بأبوظبي ديسمبر القادمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مشاركة نخبة النجوم بدوري التنس العالمي في أبوظبيتستعد المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، أرينا سابالينكا، والمصنف الثالث عالمياً للرجال، دانييل ميدفيديف، للانضمام إلى نخبة اقرأ أكثر ⮕