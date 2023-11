صدور العدد 598 من مجلة «الجندي» | صحيفة الخليج

وجاءت كلمة المجلة تحت عنوان «معرض دبي للطيران.. يرسم ملامح مستقبل القطاع في العالم»، قالت فيها: «إن معرض دبي للطيران يكرس نجاح دولة الإمارات ومدينة دبي خاصة موقعاً إستراتيجياً مهماً، ونقطة التقاء عالمية، يلتقي فيها الغرب مع الشرق والشمال مع الجنوب في أكبر تظاهرة اقتصادية حضارية عالمية من نوعها تشهدها المنطقة».

وأكدت المجلة أن الحضور الدولي الواسع لمعرض دبي للطيران يعبر بوضوح عن تزايد الثقة الدولية بالإمارات وسياساتها وتوجهاتها الداعية إلى السلام والتنمية والأمن، وتقدير دورها في تعزيز أسس الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، ومشاركتها الفاعلة في أي جهد إقليمي أو دولي يصب في هذا الاتجاه، فضلاً عن تنظيمها الفعاليات الدولية التي توفر نافذة للحوار الدولي حول قضايا الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

ويرصد العدد الجديد للمجلة، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

جدير بالذكر أن مجلة «الجندي» تأسست عام 1973، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتعمل منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

