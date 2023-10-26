صدارة ثلاثية في «مونديال غولف السيدات» في أبوظبي

تشاركت ثلاث فرق على صدارة النسخة الـ 30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات للغولف «كأس إسبيريتو سانتو»، المقامة في نادي أبوظبي للغولف في يومها الثاني، وهي إسبانيا وتايلاند وأستراليا.

واستمر المنتخب الإسباني بموقعه في صدارة الترتيب، لليوم الثاني على التوالي، ولكن منتخبي تايلاند وأستراليا تقدما ستة مراكز دفعة واحدة لتتساوى المنتخبات الثلاثة معاً برصيد 13 ضربة تحت المعدل، بمجموع 275 ضربة.

ويسدل الستار بعد غد على منافسات لحدث العالمي التظاهرة العالمية لسيدات الغولف بفئة الهواة، والمقامة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويستضيفها اتحاد الإمارات للعبة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتشهد مشاركة 36 فريقاً من حول العالم، يمثلها نخبة من أبرز لاعبات العالم. headtopics.com

وتقام البطولة بنظام التنافس بين أكثر من 100 لاعبة من 36 دولة، بحيث يتم احتساب نتيجة أفضل لاعبتين لرصيد إجمالي، نتيجة كل فريق لتحديد الترتيب النهائي للفوز بكأس البطولة.واستفاد المنتخب التايلاندي من تألق لاعبته نافابورن سونتريياباس، التي حققت 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، لتتقدم إلى صدارة ترتيب فئة الفردي برصيد 10 ضربات تحت المعدل، وجاءت خلفها الهندية أفاني براشانث، والكورية كوريم سيو، برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

صدارة ثلاثية لـ «مونديال جولف السيدات» في أبوظبيتشاركت فرق إسبانيا وتايلاند وأستراليا، صدارة الترتيب في ختام الجولة الثانية الخميس نادي أبوظبي للجولف في منافسات النسخة اقرأ أكثر ⮕

منتخب إسبانيا يتصدر «مونديال غولف السيدات» في أبوظبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مدربو القرن الـ21.. جوارديولا يتفوق على أنشيلوتي في قائمة 'الأكثر نجاحا'أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / حافظ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على صدارة قائمة المدربين الأكثر تحقيقا للفوز في المباريات بالقرن الحالي، فيما فرض الإسباني جوسيب جوارديولا، نفسه على صدارة المدربين الأكثر نجاحا. اقرأ أكثر ⮕

صدارة إسبانية بانطلاقة 'مونديال جولف السيدات الهواة' بأبوظبيأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / تصدر المنتخب الإسباني لسيدات الجولف منافسات بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات 'كأس اسبيريتو سانتو' والمقامة بنسختها الـ30 للمرة الأولى في أبوظبي والشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقا.ويستضيف البطولة اتحاد الإمارات للجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕

إسبانيا وتايلاند وأستراليا تتقاسم صدارة مونديال جولف السيدات بأبو ظبيأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تقاسمت منتخبات إسبانيا وتايلاند وأستراليا صدارة الترتيب العام في ختام الجولة الثانية من بطولة العالم لفرق الهواة للجولف للسيدات 'كأس إسبيريتو سانتو'، والتي تقام لأول مرة في أبوظبي والشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقاً. اقرأ أكثر ⮕

تفوق إسباني في انطلاق مونديال جولف السيدات بأبوظبيتصدرت إسبانيا الترتيب برصيد 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الأولى الأربعاء، في نادي أبوظبي للجولف في انطلاق اقرأ أكثر ⮕