صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تعتقد بأن أيام نتنياهو باتت معدودة

وقال مسؤولان رفيعا المستوى في الإدارة الأمريكية وفقاً لـ «بوليتيكو»، إن موضوع مصير نتنياهو السياسي تم تناوله في الاجتماعات الأخيرة للإدارة الأمريكية التي حضرها بايدن، بما في ذلك المناقشات التي جرت في أعقاب زيارته لإسرائيل، والتي التقى خلالها بنتنياهو.

وأضاف المسؤولان أن بايدن اقترح على نتنياهو أن عليه أن يفكر في الدروس التي سيقدمها لخلفه في منصب رئيس الوزراء. وأكد مسؤولان آخران أن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن أمام نتنياهو وقتاً محدوداً في مكتبه، وتوقعا أن يستمر نتنياهو في منصبه لأشهر أو حتى إتمام المرحلة الأولية من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وحسب المسؤولين، حث بايدن، نتنياهو خلال لقائه معه على عدم توسيع رقعة النزاع، وعلى جعل حل الدولتين أولوية، كما نصح بايدن، نتنياهو بالتفكير في السيناريو الذي سيتركه لخلفه، في إشارة ضمنية إلى أن نتنياهو قد لا يستمر في الحكم حتى نهاية النزاع الذي قد يكون طويلاً.

وقلّل مسؤول أمريكي آخر من أهمية هذه الفكرة، مشيراً إلى أن مصير نتنياهو لم يكن أحد المواضيع ذات الاهتمام، وأَضاف أن الإدارة تركز اهتمامها على الدعم الأمني لإسرائيل. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين ربما يصلون إلى الحكم، لدراسة آرائهم.

وتعتقد الإدارة الأمريكية بأن مواقع نتنياهو أصبحت أكثر ضعفاً، بسبب غضب المجتمع الإسرائيلي تجاه إخفاق استخبارات وأجهزة أمن إسرائيل في منع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

