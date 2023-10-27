صحفية إيطالية لجمهور انتر ميلان: أوجعوا لوكاكو بعدم الاكتراث له

انتقدت سوسي كامبانالي، الصحفية والمحللة الرياضية الإيطالية، خطط جماهير انتر ميلان الإيطالي لاستقبال روميلو لوكاكو، لاعبهم السابق، بصافرات الاستهجان.

وسيعود الهدّاف إلى "استاد جيوسيبي مياتزا" بعد أشهرٍ قليلةٍ من مغادرته بصورةٍ دراماتيكية، ورفضه للاستمرار مع الفريق، حيث من المقرر أن يشهد الاستاد موقعةً ناريةً ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإيطالي بين انتر ميلان وروما، الفريق الحالي للوكاكو.

وكتبت كامبانالي، "جماهير انتر ميلان تتحضر لتوزيع 50 ألف صافرة على المشجعين لضمان صافرات الاستهجان التي تصم الآذان في كل مرةٍ يلمس فيها لوكاكو الكرة". وأضافت المرأة المقيمة في لندن، "عوضا عن استغلالها في تشجيع لاعبي فريقهم، فإن الكثير من المجهودات والطاقة سوف تُهدر على الإهانات القبيحة". headtopics.com

ونصحت كامبنالي، "إذا كانت جماهير انتر ميلان تريد إيجاع لوكاكو حقا .. فعليها ألا تظهر تجاهه شيئا سوى عدم الاكتراث التام". وأكملت مخاطبةً جماهير النادي المتأسس في 1908، "ببذل الكثير من الجهود على إهانة اللاعبين الذين غادروا، فإنكم تعطونهم المزيد من القوة فحسب، وتؤكدون لهم بأنهم يعششون في أذهانكم".

وفي مقالتها في موقع "فوتبول إيطاليا" الرياضي، دعت كامبانالي جماهير انتر ميلان للتركيز على تشجيع لاعبي فريقها ضد روما.مباريات

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