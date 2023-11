صافي أرباح 4 بنوك إسلامية ينمو 33.45% إلى 10.97 مليارات درهم

وأظهرت نتائج أعمال تلك البنوك نمواً في الأرباح بمقدار 2.75 مليار درهم، لترتفع من 8.22 مليارات درهم في نهاية تسعة أشهر الأولى من عام 2022، إلى 10.97 مليارات درهم في تسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وارتفعت أرباح «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 17.07% لتصل إلى 4.8 مليارات درهم نهاية تسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ4.1 مليارات درهم في نهاية الفترة نفسها من عام 2022، مدعومة بزيادة صافي الإيرادات التشغيلية 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.55 مليارات درهم، إضافة إلى التوسع التاريخي لميزانية البنك العمومية إلى 313 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.7%، منذ بداية العام حتى تاريخه، كما سجلت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 7% ليصل إجمالي تمويلات الأفراد والشركات إلى 199 مليار درهم.

وارتفعت أرباح «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 53% إلى 3.75 مليارات درهم، من 2.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بدعم من زيادة الإيرادات بنسبة 48% التي وصلت إلى 6.7 مليارات درهم بنهاية فترة تسعة أشهر الأولى من العام الجاري. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتبلغ 152 مليار درهم، بالمقارنة مع 138 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعة بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وزاد صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» بنسبة 56% إلى 1.65 مليار درهم، بنهاية فترة تسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 1.054 مليار درهم نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الدخل المموّل وغير الممول، ما يعكس تحسن معنويات الأعمال، إضافة إلى صعود إجمالي الدخل بنسبة 62%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما ارتفعت أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 35% لتصل إلى 767.3 مليون درهم بنهاية النصف الأول، مقارنة بأرباح قدرها 568.6 مليون درهم، تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، مدعوماً بزيادة الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 29% لتصل إلى 939.8 مليون درهم، كما ارتفع صافي إيراداته على المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22.4% ليصل إلى 198.2 مليون درهم. وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 34% لتصل إلى 329.6 مليون درهم.

