صافحت خاطفها قائلة شالوم.. ابنة أسيرة إسرائيلية تكشف السبب

أمسكت يد أحد عناصر حماس المسلحين وصافحته ملقية عليه التحية، قبل أن تعود أدراجها إلى إسرائيل بعد نحو 16 يوماً على أسرها.فقد كشفت شارون ليفشيتز، أن"الخاطف كان مسعفاً ناقشت والدتها معه موضوع السلام." وفق تعبيرها، لهذا صافحته على ما يبدو. وقالت إن والدتها أخبرتها أن الرجل كان مسعفاً واعتنى بها أثناء أسرها وناقشا معاً السلام بمزيج من اللغتين الإنجليزية والعبرية المكسرة.

إلى ذلك، أضافت أنها فخورة جدا بوالدتها التي خرجت من أنفاق غزة قبل أيام، وراحت مباشرة خلال علاجها في تل أبيب تواسي أقارب الأسرى الآخرين. وأكدت شارون الفنانة والأكاديمية المقيمة في لندن أن أمها المعلمة المتقاعدة التي خرجت من محنتها هزيلة قليلا بعد أن فقدت عدة كيلوغرامات، عازمة على جلب بعض الأمل لعائلات الأسرى المتبقين، حسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

أيضا كشفت أن أمها أكدت أن"جسدها هنا لكن قلبها موجود هناك مع بقية الرهائن". وقالت"والدتي في حالة جيدة حقًا، وهي تتحسن كل يوم... وتركز بشدة على إعادة بقية الرهائن فهذه أولويتها الأولى".كذلك، لفتت إلى أن يوخفد تتواصل عبر الهاتف مع عائلات الأسرى وتحاول التعرف عبر الصور على عدد من الأسرى الذين رأتهم داخل غزة"بعد الفظائع والأشياء المروعة التي مروا بها"، وأشارت إلى أن الأسرى حسب أمها"حصلوا على رعاية طبية وقليل من الطعام ولم يتعرضوا للتعذيب.". headtopics.com

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