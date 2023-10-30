صادرات الحبوب الأوكرانية تنخفض إلى النصف في أكتوبر

أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، أن صادرات الحبوب في أكتوبر/تشرين الأول انخفضت إلى النصف تقريباً على أساس سنوي إلى 2.15 مليون طن من 4.22 مليون طن.
وقالت الوزارة، إن أوكرانيا صدّرت إجمالي 8.9 مليون طن من الحبوب في موسم 2023-2024 الذي يمتد من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران، انخفاضاً من 12.9 مليون طن في موسم 2022-2023. وشملت الصادرات هذا الموسم 4.5 مليون طن من القمح، و3.6 مليون طن من الذرة، و679 ألف طن من الشعير. وفي الفترة نفسها من الموسم الماضي صدّرت أوكرانيا 4.9 مليون طن من القمح، و6.8 مليون طن من الذرة، و1.09 مليون طن من الشعير.
وفي حين لم تقدم الوزارة تفسيراً للانخفاض، قالت نقابات التجار والمزارعين، إن إغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود وشن روسيا هجمات على الموانئ المطلة على نهر الدانوب هما السببان الرئيسيان لانخفاض الصادرات. headtopics.com
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