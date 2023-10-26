شيكاغو أكثر الولايات الأمريكية المليئة بالجرذان

وذكرت الشركة في تقريرها أن قائمة المدن لعام 2023 تستند إلى عدد طلبات مكافحة القوارض الجديدة التي لبتها الشركة اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2022، إلى 31 أغسطس/ آب 2023، والتي تربعت على عرشها شيكاغو، واحتلت ولاية لوس أنجلوس المرتبة الثانية في حين تراجعت نيويورك إلى المركز الثالث.

وأوضح التقرير: «تغزو الفئران والقوارض الأخرى ما يقدر بنحو 21 مليون منزلاً في الولايات المتحدة سنوياً، وعادة ما تدخل المنازل بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول وفبراير/ شباط بحثاً عن الطعام والماء والمأوى من البرد»

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