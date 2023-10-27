شولتس: الاتحاد الأوروبي سيتخذ القرارات اللازمة لضمان استقرار أوكرانيا

عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، عن ثقته بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ القرارات اللازمة لضمان الاستقرار في أوكرانيا، رغم الخلافات بين بعض الأعضاء. وقال شولتس بعد قمة للاتحاد في بروكسل: «لديّ انطباع بأننا سنقرر ما هو ضروري لاستقرار الأوضاع المالية في أوكرانيا».

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية المجرية في وقت سابق، الجمعة: إنه لا يرى سبباً لإرسال المجر أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.

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