شولتس يؤكد لنتنياهو أهمية حماية المدنيين في غزة

ورحب شولتس بوصول أول سيارات إسعاف تحمل جرحى فلسطينيين من غزة إلى مصر الأربعاء، وقال إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل معاً للحيلولة دون توسع نطاق النزاع.وقُتل 47 شخصاً على الأقل في غارة على المخيم الثلاثاء، قالت إسرائيل، إنها أصابت مجمع أنفاق واسع وأودت بقيادي كبير في «حماس».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «ناتو» يحث إسرائيل على حماية المدنيين في غزةدان أمين عام حلف شمال الأطلسي ( ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء هجمات حركة «حماس» على إسرائيل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد وملك الأردن يشددان على ضرورة حماية المدنيين ووقف التصعيد العسكري في غزةبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جداً من مستشفى القدس التابع له، والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: غوتيريش: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة يمكن الانتقاء منهادعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: رشقة صاروخية 'كبيرة' أطلقت صوب أسدود وغلاف غزةفي ظل القصف الجوي المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، أفاد مراسل العربية، اليوم الأربعاء، بأن عددا من الصواريخ أطلقت من القطاع على أسدود ومستوطنات غلاف غزة

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: بالتفاصيل.. هؤلاء الأجانب يمكنهم الخروج من غزة عبر رفحفيما تستعد مصر لاستقبال ما يقارب 81 جريحا ومصابا بإصابات بليغة من قطاع غزة ، كشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕