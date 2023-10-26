شما الكلباني لـ « البيان »: طموحي صعود منصة التتويج في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

كشفت شما الكلباني لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، عن طموحها الجديد بعد تتويجها قبل أسابيع، بالميدالية الذهبية في وزن 63 كلغم، في الدورة 19 للألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، ومساهمتها مع زملائها في المنتخب، بتحقيق عدد من الميداليات الملونة للإمارات، هو الأكبر في تاريخ أي رياضة قتالية أو غير قتالية بالدورات الآسيوية، بالحصول على 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، لينتزع «أبيض الجوجيتسو» المركز الأول في الترتيب العام لمنافسات اللعبة في «آسياد هانغتشو».

وأكدت شما الكلباني لـ «البيان»، أنها تطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في الجوجيتسو، ورفع علم الإمارات على منصة التتويج في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي، إلى جانب رغبتها في إنهاء دراستها الجامعية بنجاح، وتمنت رؤية الجوجيتسو ضمن الألعاب الرسمية بالدورة الأولمبية. وأشارت إلى أن تفوق جوجيتسو الإمارات في «آسياد هانغتشو»، لم يأتِ من فراغ، لكنه ثمرة جهد وإعداد طويل، استمر لشهور طويلة، وتضمن 3 معسكرات خارجية، ومعسكرات داخلية عدة.

وأضافت: يقوم اتحاد الجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، بدور كبير في دعم ومساندة اللاعبين واللاعبات، ولم يدخر الاتحاد أي جهد في توفير الدعم الكامل لنا من معسكرات ومشاركات وبطولات داخلية وخارجية، وصلت بنا إلى قمة المستوى الفني والبدني والذهني، قبل الدخول في أجواء الدورة الآسيوية الأخيرة، وتضمّن ذلك إقامة 3 معسكرات خارجية قوية وناجحة. headtopics.com

وعن مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، قالت: بدأت الاستعداد منذ فترة طويلة للدورة، لأنها كانت مقررة العام الماضي، وجاء تأجيلها، ليسمح لي ولزملائي بالمزيد من التحضير القوي، وكان طموحي تحقيق الميدالية الذهبية، والحمد لله أن جهودي وتدريباتي والتزامي آتت ثمارها، وساهمت في إنجاز طيب للجوجيتسو بشكل خاص، وللرياضة الإماراتية بشكل عام، بعدما سبق وحققت العديد من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية هذا العام، وأتطلع إلى المزيد، لأن الطريق لا يزال أمامي طويلاً.

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